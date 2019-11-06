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أخبار العالم

أبدت سعادتها بالزيارة .. كيف استقبل خادم الحرمين رئيسة سنغافورة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:23 م
صدى البلد
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سعيد العربي
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة كما كان في استقبالها، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بالضيفة والوفد المرافق لها في المملكة، فيما أبدت رئيسة سنغافورة سعادتها بزيارة المملكة، ولقائها خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافحت الرئيسة حليمة يعقوب الأمراء، الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق لفخامتها.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريمًا لرئيسة جمهورية سنغافورة، والوفد المرافق لها.
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