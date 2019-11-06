3 ملثمين .. سرقة تحت تهديد السلاح فى أمريكا .. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو بعنوان سرقة تحت تهديد السلاح.



ووفقأ لمكتب التحقيقات الفيدرالي، سطا ثلاثة ملثمين، مشتبه بهم على سيارة مصفحة، وتحت تهديد السلاح، في قرية جرينوود بولاية كولورادو الأمريكية.



وطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي، بنشر هذا الفيديو، بمساعدة الأهالي والسكان للعثور على هؤلاء المشتبه بهم.