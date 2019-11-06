عمار حمدى جوكر المنتخب الأوليمبى فى أمم افريقيا تحت 23 سنة.. بروفايل

يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق فعاليات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، مساء الجمعة المقبلة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.



وتضم كتيبة منتخب مصر الأوليمبي المشاركة بهذه الطولة العديد من المواهب الواعدة التى تعول عليها الجماهير المصرية لاعادة الكبرياء والهيبة لكرة القدم المصرية من خلال انتزاع احدى البطاقات الثلاث المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 ومن بين هذه المواهب عمار حمدى، الذي يعتمد عليه المدرب الوطني شوقي غريب في تشكيلة الفراعنة خلال البطولة المؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة في طوكيو 2020.



ولد عمار حمدي ولد فى 7\3\1999 بالقاهرة، بدأ مشواره الكروى فى قطاع الناشئين بنادى النصر القاهرى وتألق بشدة مع الفريق الاول بناديه فى الموسم قبل الماضى، وهو ما جعل قطبا الكرة المصرية الاهلى والزمالك يتصارعان على ضم اللاعب، قبل أن ينجح الاهلى فى ضمه يوم 17\7\2018 ، وقرر مسئولو الاهلى إعارة اللاعب لصفوف الاتحاد السكندرى، وقدم عمار موسما ولا أروع فى صفوف زعيم الثغر، ليجبر الجهاز الفنى للاهلى على انهاء اعارته وإعادته لصفوف المارد الاحمر مطلع الموسم الجارى من أجل الأستفادة من قدرات باللعب خلال السنوات القادمة حيث أنه يمتلك العديد من المقومات فى الجانب الهجومي.



ويطلق العديد من خبراء الكرة المصرية على عمار حمدى لقب الجوكر نظرا لكونه يجيد اللعب فى مركز خط الوسط وصانع الألعاب، ومؤخرا نجح شوقى غريب بالاستفادة به فى شغل مركز الظهير الايمن فى المنتخب الاوليمبى، والذى قدم فيه اللاعب مردودا جيدا اسعد المدير الفنى للفراعنة الذى عانى كثيرا لسد العجز الموجود فى هذا المكان.



أبرز العروض التى تلقاها اللاعب كان من فريق بازل السويسري على أن يخوض عمار حمدي فترة معايشة وبناءا عليها يتم التعاقد مع أو العودة الى ناديه ولكنه فضل الإنتقال الى النادي الأهلي. أما على الصعيد الدولي فقد تم اختياره فى الآونة الأخيرة للانضمام لصفوف المنتخب الاول تحت قيادة المكسيكى خافيير أجيرى وقدم مردودا جيدا مع الفراعنة الكبار فى بعض التجارب الودية، قبل أن يقرر شوقى غريب وضعه ضمن التشكيلة الاساسية للمنتخب الاوليمبى استعدادا لتصفيات الاولمبياد.