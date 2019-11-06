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أخبار العالم

تعود لآلاف السنين.. شاهد أحدث اكتشاف موقع رسومات أثرية بالسعودية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:24 م
صدى البلد
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سعيد العربي
كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل عن موقع أثري يعود إلى الألف الأول قبل الميلاد، يقع في غراميل الخرم "مظيهير الفجة" الواقع غرب مدينة حائل على بعد نحو 205 كم وإلى الشمال الغربي من محافظة الشملي بالمنطقة، وفقا لسبق.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد بن عيادة المصيول: هذا الاكتشاف يعد إضافة كبيرة لمخزون المنطقة الأثري وسجلها المميز وداعمًا للتنمية السياحة بالمنطقة، وستعمل الهيئة على تأهيله لاستقبال الزوار إلى جانب المواقع الأثرية الأخرى.

من جهته، قال المختص بالآثار رئيس قسم العناية بالتراث الوطني بفرع الهيئة بمنطقة حائل سعد بن عبدالرحمن الرويسان: الموقع الأثري يقع وسط منطقة وعرة في مكوناتها الطبيعية، حيث تتداخل في هذه المنطقة الرمال الناعمة بالصخور الرسوبية وتتخللها نتوءات صخرية رسوبية تضم عددًا كبيرًا من الرسومات الصخرية والنقوش الكتابية المتنوعة، بالإضافة إلى اللوحات الجميلة والرائعة والتي تضم رسومًا لأشكال حيوانية من خيول وجمال رسمت بشكل جميل ورائع وبحجم قريب من الحجم الطبيعي، تظهر بالغالب منفردة أو مصاحبة لأشكال أدمية ونقوش كتابية ثمودية.

وأضاف أن أجمل تلك اللوحات هي التي تضم صورًا لخيول رسمت بأسلوب حز الأطراف مع ترك الجسم والأجزاء الداخلية بدون تفريغ، وهذه الرسوم مماثلة تمامًا لما سبق العثور عليه في موقع الضبيبية الواقع إلى الشمال الغربي من هذا الموقع، وكذلك في مواقع جبل المسمى وموقع محجة بالمنطقة في حين أن رسومات الجمال رسمت بطريقة النقر الأمر الذي يشير إلى أن رسوم الخيول والجمال وبهذا الأسلوب وهذه الأحجام انتشرت على نطاق واسع في المنطقة الواقعة غرب مدينة حائل.


تعود لآلاف السنين.. شاهد أحدث اكتشاف موقع رسومات أثرية بالسعودية
تعود لآلاف السنين.. شاهد أحدث اكتشاف موقع رسومات أثرية بالسعودية
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