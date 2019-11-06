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رياضة

مواعيد تدريبات منتخب مصر الأوليمبي ومالي وغانا والكاميرون | غدا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:21 م
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
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يسرى غازى
تنطلق منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما بعد غد الجمعة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري بمشاركة 8 منتخبات .

ويشارك منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب فى إطار المجموعة الأولى رفقة منتخبات غانا ومالي والكاميرون على أن يفتتح أوليمبي الفراعنة لقاءاته بعد غد الجمعة مع نظيره منتخب مالي.

ومن المقرر أن يؤدى منتخب مالي مرانه غدا الخميس فى تمام الساعة العاشرة صباحا على ملعب استاد القاهرة وفى نفس التوقيت وعلى نفس الملعب منتخب غانا.

ومن المقرر ان يؤدى منتخب الكاميرون مرانه فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الخميس على أن يليه فى تمام الساعة الواحدة ظهرا تدريب منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب.
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