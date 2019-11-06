طلاب التربية الخاصة بالسويس يفوزون بالبطولة الإقليمية لألعاب القوى

حصل طلاب التربية الخاصة بالسويس على المركز الأول في البطولة الإقليمية لألعاب القوى لمدارس التربية السمعية والمقامة بمدينة الإسماعيلية والتي تنظمها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة.



حصل طلال التربية الخاصة على المركز الأول في رمي الجلة بنين، والمركز الأول في سباق ١٠٠ متر بنين، والمركز الأول في سباق ٢٠٠ متر بنين، والمركز الاول في سباق ٢٠٠ متر بنات، والمركز الأول في الوثب الطويل بنين، والمركز الثاني في تنس الطاولة بنين.



وقالت الدكتور إيمان مصطفى، مدير التربية الخاصة فى السويس، فى تصريحات صحفية له اليوم أن إدارة التربية الخاصة كانت حريصة على المشاركة فى البطولات التابعة لوزارة التربية والتعليم لرفع الحالة المعنوية لدى الطلاب ، مضيفة ان المراكز الاولي التى حصل عليها الطلاب شىء ايجابى نتيجة الجهد المبذول من المدربين وأعضاء هيئة التدريس.