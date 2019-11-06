Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طلاب التربية الخاصة بالسويس يفوزون بالبطولة الإقليمية لألعاب القوى

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:57 م
صدى البلد
Advertisements
حسن غنيمة
حصل طلاب التربية الخاصة بالسويس على المركز الأول في البطولة الإقليمية لألعاب القوى لمدارس التربية السمعية والمقامة بمدينة الإسماعيلية والتي تنظمها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة.

حصل طلال التربية الخاصة على المركز الأول في رمي الجلة بنين، والمركز الأول في سباق ١٠٠ متر بنين، والمركز الأول في سباق ٢٠٠ متر بنين، والمركز الاول في سباق ٢٠٠ متر بنات، والمركز الأول في الوثب الطويل بنين، والمركز الثاني في تنس الطاولة بنين.

وقالت الدكتور إيمان مصطفى، مدير التربية الخاصة فى السويس، فى تصريحات صحفية له اليوم  أن إدارة التربية الخاصة كانت حريصة على المشاركة فى البطولات التابعة لوزارة التربية والتعليم لرفع الحالة المعنوية لدى الطلاب ، مضيفة ان المراكز الاولي التى حصل عليها الطلاب شىء ايجابى نتيجة الجهد المبذول من المدربين وأعضاء هيئة التدريس.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يفتتح بطولة شمال الصعيد الرابعة لألعاب القوى للمعاقين

ترشيحاتنا

اللقطات الأولى لحادث سياح الأردن.. شاهد

آخرهم كاتي بيرى.. سيوة قبلة الرؤساء ومشاهير العالم

3 حالات تؤدي لـ سحب السيارة والحبس 6 أشهر بـ قانون المرور الجديد

روسيا اليوم: استقالة رئيس الوزراء البريطاني من منصبه

أمطار غزيرة تضرب البحر الأحمر..غدا

وفاة 5 مصريين في حادث مروري بالكويت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خالد الغندور ونجوم إفريقيا فى ودية ذكرى المسيرة الخضراء المغربية | صور

السيسي يوجه بمواصلة الجهود لتطوير المنطقة الاقتصادية للقناة لجذب الاستثمارات .. صور

فستان أسود مفتوح.. شاكيرا تشعل انستجرام بـ إطلالة مميزة.. شاهد