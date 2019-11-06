تحميل الأغانى من يوتيوب فى 4 خطوات

تعد منصة التواصل الإجتماعى يوتيوب هى الأشهر عالميًا فى مشاركة مقطاع الفيديو المختلفة، حيث ترفع عليه ملايين المقاطع يوميًا، ومنها ما يجذب إنتباهمك وتتابعه بشغف خاصوً الموسيقية منها.



لذذلك قدم موقع ديجيتال تريندز، أكثر من طريقة لتحميل تلك المقاطع دون المساس بقوانين خصوصية ومكلية يوتيوب الصارمة، وذلك عن طريق خدمة YouTube Music المقدمة حديثًا من Google، والتي من المحتمل أن تحل محل Google Play في المستقبل.



وفيما يلى نستعرض خطوات التحميل :



1- نسخ رابط الفيديو في أي متصفح دون الحاجة إلي تنزيل تطبيق محدد.



2- الإنتقال إلى موقع SaveMP3، وهو مختص بالحصول على الصوت فقط من أى مقطع فيديو، وفى سرعة غير مسبوقة.



3- لصق رابط الفيديو URL الخاص بك في مربع البحث، حتى فحصه والتأكد من سلامته، ومن ثم الموافقة عليه.



4- الضغط على خيار التحميل، والذى سيكون على جهازك فى دقائق معدودة.

