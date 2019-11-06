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رياضة

التعادل السلبي يسيطر على أحداث الشوط الأول لمباراة الزمالك وجنوب أفريقيا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:41 م
مبارة الزمالك وجنوب
مبارة الزمالك وجنوب أفريقيا
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حسام الحارتي
انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام ضيفه منتخب جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن الاستعداد النهائي لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

شهدت المباراة منافسة قوية من قبل لاعبي نادي الزمالك حيث أهدار لاعبو الفريق العديد من الفرص التي كادت أن تسكن شباك منتخب جنوب أفريقيا.

سدد عمر السعيد لاعب نادي الزمالك كرة قوية في مرمي شباك جنوب أفريقيا ولكن استطاع حارس المنتخب الإفريقي التصدي لها .

وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض المباراة الودية مع منتخب جنوب أفريقيا تمهيدا لعودة الدوري الممتاز .
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