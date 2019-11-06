كلية العلوم بالفيوم تنظم ورشة عمل تدريبية عن مستقبل الطاقة والمياه

نظمت كلية العلوم بجامعة الفيوم ورشة العمل التي نظمتها كلية العلوم بالتعاون مع الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات والتي تستمر فى المدة من 5/11/2019 وحتى 7/11/2019 بقاعة المؤتمرات بأكاديمية البحث العلمي بالقاهرة .



وأكد الدكتور عرفة صبري عميد كلية العلوم أن الكلية تفتح أبوابها للتعاون مع مختلف المؤسسات البحثية المختلفة في سعيها للانفتاح على أحدث السبل والبرامج البحثية المتبعة عالميا في البحث العلمي مما يساهم في تحقيق النفع للطلاب والباحثين وشدد علي ضرورة التعاون البحثي في البحث العلمي الجيد هو تعاون بين مختلف الدول.



وأوضح عميد كلية العلوم جامعة الفيوم أن هذه الورشة تأتي على قدر عال من الأهمية لجميع المشاركين للاستفادة من الخبرات وحلقات البحث المختلفة.



قال الدكتور محمود عبد الحفيظ المدرس بكلية العلوم جامعة الفيوم والأستاذ فيزياء المواد بجامعة هارفارد الأمريكية ان الورشة تهدف لتحقيق التبادل العلمي والثقافي بين الباحثين من دول مختلفة ما يعود بالنفع على الجميع.



وأضاف الدكتور أحمد سعد الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء كلية العلوم أنه سيتم عقد عدة جلسات لمناقشة عدد من الموضوعات ويحاضر في ورشة العمل عدد من أعضاء أكاديمية البحث العلمي من العلماء المتميزين العرب والألمان بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الدوليين رفيعي المستوى من دول: أمريكا، وفنلندا، والسويد، و اليابان، وبلجيكا ، والهند.



وتهتم ورشة العمل بمناقشة موضوعات ذات تأثير واهتمام إقليمي مثل تغير المناخ وتكنولوجيا ترشيد الطاقة واستغلال أفضل الموارد مع تسليط الضوء على قضايا الاحتباس الحرارى وتبعاته ودورها في التأثير على مصادر الطاقة والمياه عالميا، وعرض لأنظمة تطبيقات فعالة لإدارة التكنولوجيا وبالأخص المتعلقة بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ..