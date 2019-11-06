انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية

انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، اليوم الأربعاء، تحت عنوان «الاتفاق العالمي من أجل الهجرة: الرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» بفندق سيمراميس انتركونتينتال، والذي سوف يناقش خطط التنفيذ الوطنية – التخطيط من أجل التنمية.



وتسلط جلسة المؤتمر الضوء على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة على تطوير الاستجابات الوطنية على النحو المطلوب في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة.

ويتضمن ما يلى:



- تقييم وتحليل أدوات الرصد الحالية من جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطنى.



- تحديد الأدوات المتاحة التي يمكن للمؤسسات الوطنية استخدامها لرصد الامتثال والتنفيذ على المستوى الإقليمي.



- المساحات العالمية المتاحة لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قى إطار الاتفاق العالمى من أجل الهجرة.



وتترأس الجلسة الأولى كل من رئيس الجلسة مايا سهلي فاضل – اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ويشارك فى الجلسة براه مامادو علي - مفوض بالمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان فى النيجر، الدكتور أيمن زهرى – رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، إستير موانجى محامية واستشارية مستقلة.

