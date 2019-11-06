انطلاق فعاليات الأمسية الشعرية الأولى في حب مصر بكلية آداب الفيوم

انطلقت اليوم فعاليات الأمسية الشعرية الأولى تحت شعار "حب مصر" في إطار فعاليات الكلية التي تُقيمها بمهرجان الأنشطة الطلابية، برعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، وإشراف لدكتور أحمد محمد عبد السلام عميد الكلية.



أدرار الجلسة الدكتور محمد دياب رئيس قسم اللغة العربية وبمشاركة الدكتور مجدي توفيق الناقد الأدبي المعروف والأستاذ بالقسم والدكتور إيهاب المقراني الأستاذ بالقسم والناقد الأدبي والدكتورة نبيلة محمد حسن رئيس قسم اللغة الإنجليزية ولفيف من طلاب وطالبات الكلية الشعراء الموهوبين.



وأشار "عميد الكلية" إن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد لا تألوا جهدا فى دعم كافة الأنشطة بالكلية بمختلف تخصصاتها وذلك من خلال دأبها على تكريم الطلاب والكوادر المتميزة واستضافة الموهوبين وذوي المهارات الفنية والثقافية وذلك يسهم فى تبادل الخبرات بين الطلاب وتلك المواهب داخل المحافظة وخارجها.



أكد "عبد السلام" ضرورة إعداد خريطة قوية للأنشطة الطلابية واللقاءات الثقافية ليتم تنظيمها على مدار العام الدراسى؛ للمساهمة فى الارتقاء بفكر الطلاب ودفعهم نحو المناقشة والبحث والتقصى وبناء وجهات نظرهم الخاصة بعد الدخول فى مناقشات مع المثقفين وأهل العلم.



وأوضح عميد الكلية، أن المرحلة الجامعية تعد أهم مرحلة عمرية لدى الطلاب، إذ يتم خلالها تشكيل شخصيات الطلاب وتوجهاتهم بناء على المعارف التى يتحصلون عليها خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أن إدارة الكلية على دراية كاملة بهذه الأمور وتقوم بعمل كبير فى تثقيف الطلاب وفتح الحوارات المختلفة معهم.



فيما نوه دكتور محمد دياب إلى أن عميد الكلية بحرص على عقد العديد من الأنشطة الأدبية والثقافية والفنية والتى تساهم فى توسيع مدارك الطلاب وتنمية وعيهم إلى جانب إعطائهم الفرصة للتعبير عن مواهبهم المختلفة، مؤكدًا أن تلك الأنشطة تحظى بإقبال واسع من كافة الطلاب بالكلية على المشاركة بها.