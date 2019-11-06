المؤبد لـ سعودي متهم بالاتجار في الهيروين والحشيش والماريجوانا بالغردقة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار محمود زاهر الحسيني، الأربعاء، بالسجن المؤبد على شخص سعودي الجنسية كان متهما بـ«جلب وحيازة هيروين وحشيش ومارجوانا» بمطار الغردقة.



وكانت الأجهزة الأمنية قد أحبطت محاولة تهريب كمية من مخدر الهيروين والمارجوانا والحشيش وعدد من الأقراص المخدرة إلى داخل البلاد بحوزة شخص يدعى «بدر ب. ب» 40 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية (السعودية)، وأكدت التحريات اعتزامه تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عبر ميناء الغردقة الجوي.



وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لأمن الموانئ والسلطات الجمركية بميناء الغردقة الجوي، تم ضبط المتهم حال وصوله البلاد قادمًا من إحدى الدول الأجنبية وبتفتيش أمتعته تم ضبط قالب لمخدر الهيروين وزن واحد كيلو جرام، 1044 قرصا لعقار الأوكستاسي المخدر، و13 لفافة لمخدر المارجوانا وزنت 370 جرامًا، و13 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 170 جراما، و10 أنابيب اختبار تستخدم لتعاطي مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية، وجهاز لاب توب وهاتفي محمول.



وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة وجلبها للبلاد بقصد الاتجار، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.