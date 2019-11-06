الدولي للسياحة والسفر يختار التجربة المصرية ضمن التجارب الناجحة.. رانيا المشاط: القطاع تعرض للعديد من الأزمات أثبتنا قدرتنا الكبيرة على التعافي السريع منها في كل مرة

وزيرة السياحة:

= الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الترويج مثل المنصات الرقمية

= يجب وضع خطط استباقية لجعل القطاع أكثر صلابة وألا تعتمد صناعة القرار على سياسة رد الفعل

= الترويج لكل مقصد سياحي مصري على حدة بما يضمن إبراز مقوماته السياحية الفريدة التي يتمتع بها

= بلغ الدخل السياحي خلال 2018/20109 12.6 مليار دولار وهو الأعلى في تاريخ السياحة المصرية

= الخطوة الأولى لتدارك تداعيات الأزمات في المقصد السياحى هو الإدارة الجيدة لهذه الأزمة بأسلوب علمي



اختار المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، مصر لتكون ضمن 90 تجربة ناجحة دوليا في التقرير الأول الذي أصدره المجلس هذا العام بالتعاون مع شركة Global Rescue العالمية حول "الاستعداد لمواجهة الأزمات والصلابة والجاهزية لحماية البشر والمقاصد السياحية".



والذي يعرض التجارب الناجحة للدول والقطاع الخاص في التصدي للأزمات ومواجهتها، والخروج منها أكثر صلابة، ويقدم التوصيات حول الطرق المثلى لإدارة الأزمات.



شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة كمتحدث رسمي في الجلسة النقاشية، والمؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس ضمن فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة "WTM2019 - World Travel Market" التى تستمر خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري؛ حيث تناول المؤتمر مناقشة هذا التقرير للمشاركين وتبادل وجهات النظر وخبراتهم وتجاربهم الناجحة في التصدي للأزمات والتغلب عليها، وذلك في قطاع السياحة الحكومي والخاص.



وتحدث في الجلسة النقاشية والمؤتمر الصحفي كل من "جلويا جيفارا" الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر، و"دانيال ريتشارد" الرئيس التنفيذي لشركة "Global Rescue"، و"إيزابيل هيل" مدير مكتب السفر والسياحة بحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، و"نجيب بالالا" سكرتير مجلس الوزراء للسياحة والحياة البرية في كينيا.



ركزت فعاليات المؤتمر على أن قطاع السياحة والسفر عالميا أثبت في العديد من المواقف قدرته على الصمود وتخطي الأزمات، كما تم استعراض الأنواع المختلفة للأزمات التي يمكن أن تتعرض لها الدول، وقدرة هذا القطاع الحيوي على تخطيها ومساهمته في تخفيف وقع هذه الأزمات على الدول اقتصاديا واجتماعيا، كما أكدت المناقشات على أن الحكومات والقطاع الخاص على حد سواء يمكنهم التعلم من تجارب الآخرين لتقليل التأثير المحتمل للأزمات التي تواجههم.



كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن أن السياحة المصرية تعرضت للعديد من الأزمات على مختلف الأصعدة وأنها كانت في كل مرة تثبت قدرتها الكبيرة على التعافي السريع من الأزمات، مشيرة الى أهمية وضع خطط استباقية لجعل القطاع أكثر صلابة، وألا تعتمد صناعة القرار على سياسة رد الفعل، ومؤكدة أنه من العوامل الرئيسية في السرعة في تخطي الأزمات هو التحليل الدقيق لأسباب الأزمة حتى يتم تلافى تكرارها مرة أخرى مع العمل على تقليص الخسائر الناجمة عنها.



وأشارت وزيرة السياحة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها السياحة المصرية حيث بلغ الدخل السياحي خلال العام المالي 2018/20109 12.6 مليار دولار وهو الأعلى في تاريخ السياحة المصرية.



وأوضحت وزيرة السياحة أن الخطوة الأولى لتدارك تداعيات الأزمات في المقصد السياحى هو الإدارة الجيدة لهذه الأزمة بأسلوب علمي، والعمل على تحسين الصورة الذهنية لاستعادة الثقة لدى السائح ورغبته في زيارة هذا المقصد، وأن ذلك يتم من خلال حملات دعائية مدروسة بشكل جيد لمخاطبة مختلف الشرائح تبرز مقومات المقصد السياحى، مشيرة إلى النجاح الذى حققته السياحة المصرية حاليا في جذب حركة سياحية أكبر.



ولفتت وزيرة السياحة إلى إطلاق الوزارة لحملة People 2 People التي تشجع السائح لزيارة مصر لمعايشة تجربة فريدة من خلال الاندماج في المجتمع المحلى، هذا إلى جانب الترويج لكل مقصد سياحي مصري على حدة بما يضمن إبراز مقوماته السياحية الفريدة التي يتمتع بها Branding by Destination، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الترويج مثل المنصات الرقمية.



وأوضحت وزيرة السياحة أن هذه الخطوات التنفيذية تأتى في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي أطلقته وزارة السياحة لزيادة القدرة التنافسية لقطاع السياحة في مصر.



وأضافت وزيرة السياحة أنه يجب الاهتمام بالعنصر البشرى والحرص على تدريبه بما يكفل جودة الخدمة المقدمة للسائح إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية والعمل على تطويرها لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة، لافتة إلى قيام الوزارة بإطلاق المعايير الجديدة لتطوير الفنادق المصرية لمواكبة المعايير العالمية وذلك في إطار محور تطوير البنية التحتية والاستثمار ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.



وأبرزت وزيرة السياحة إشادة المؤسسات الدولية بقطاع السياحة المصري وقدرته على مواجهة الأزمات، حيث حصلت مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصري ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.



كما أشارت وزيرة السياحة إلى إطلاق الوزارة لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري في نوفمبر الماضي كإطار للسياسات العامة، مؤكدة على أن صياغة أطر للسياسات العامة ليس كلاما نظريا بل منهجا قابل للتنفيذ، مشيرة إلى أن وضع إطار للسياسات العامة قبل البدء في تنفيذ أي خطة عمل هو الأساس ليس فقط لتحقيق الأهداف بل ولتخطيها.



ومن جهتها، تحدثت جلويا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس الدولى للسياحة والسفر عن أنواع الأزمات ودور قطاع السياحة عالميا في مساعدة الدول في التغلب على الأزمات التي تواجهها، بينما أشار السيد دانيال ريتشارد الرئيس التنفيذي لشركة ”Global Rescue” الى أن الأزمات يكون وقعها أكبر على البشر، كما ناقش كيفية العمل على حماية الناس من الازمات وتخفيف تأثيرها عليهم.



وتحدثت إيزابيل هيل مدير مكتب السفر والسياحة بحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن الكوارث الطبيعية والبشرية التي حدثت في الولايات المتحدة، مثل حرائق الغابات في كاليفورنيا، واحداث 11 سبتمبر والتي تعلمت منها الولايات المتحدة الأمريكية الكثير عن مواجهة وادارة الأزمات، وخرجت منها أكثر صلابة.



كما استعرض نجيب بالالا سكرتير مجلس الوزراء للسياحة والحياة البرية فى كينيا تجربة بلاده في التعامل مع الأزمات.