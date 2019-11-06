لأول مرة | محافظ المنوفية يزور كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

زار اللواء سعيد عباس - محافظ المنوفية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالسادات، خلال جولته الميدانية للمدينة للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة.



وكان في استقباله، الدكتور سعيد جمعة - عميد الكلية ، والدكتور أنور خطاب - وكيل الكلية ، نعمات خضر - مديرة الكلية ، وزار الكلية ايضا الدكتور سامى المشد -عضو مجلس النواب ، ومجدي أبو السعد - رئيس مجلس المدينة ، والمهندس جمال الدسوقي - مدير إدارة التنمية بجهاز المدينة ، والدكتورة ناهد البرعي -مديرة الإدارة الطبية بالمدينة.



وتفقد المحافظ الكلية والتقى بمجموعة من الطالبات وقدم لهم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وطالبهم بالتأسى بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته وجميل فضائله التى تعد دستورًا للحياة السليمة ومنهاجًا لبناء المجتمعات الصالحة مستشهدًا بقول الرسول الكريم " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ".



كما حثهم على ضرورة تنظيم الوقت والإجتهاد ومراجعة دروسهم ومقرراتهم الدراسية لتحقيق أهدافهم والسير على نهج الزعماء والقادة الذين أنجبتهم محافظة المنوفية للنهوض بوطنهم الحبيب والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة ، وأشار أن محافظة المنوفية المحافظة الوحيدة التي خرج منها ٤ رؤساء جمهورية و ٨ شيوخ للأزهر .



وأهدى الدكتور سعيد جمعة - عميد الكلية مصحفا مفسّرا ، وشهادة تقدير لمحافظ المنوفية تقديرًا لمجهوداته على أرض المحافظة.