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تعليم

انطلاق مسابقة المراسل التليفزيوني بـ جامعة الأزهر في نسختها الخامسة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:40 م
انطلاق مسابقة المراسل
انطلاق مسابقة المراسل التليفزيوني في نسختها الخامسة.
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محمد شحتة
انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات مسابقة المراسل التليفزيوني في نسختها الخامسة، بجامعة الأزهر، والتي تستهدف انتقاء أفضل الطلاب الذين تتوافر لديهم مهارة المراسل التليفزيوني وما يتطلبه ذلك من مؤهلات شخصية وإعلامية.

وشهدت المقابلات الأولى حرصًا من الطلاب والطالبات من مختلف الكليات على الفوز والتصعيد للنهائيات.

وتكونت لجنة التحكيم من كلية الإعلام، من الدكتور إسلام عبد الرءوف، رئيسا للجنة، وعضوية الدكتور سامح شراقى، وخالد نبيل مدير إدارة النشاط الثقافى بالجامعة.

وتنتهي التصفيات الأولى غدًا الخميس، على أن يتم إعلان أسماء المؤهلين للتصعيد النهائي يوم الأحد المقبل، وتُعقد التصفية النهائية وإعلان المراكز الأولى على مستوى الجامعة في يوم يتم الإعلان عنه لاحقًا.
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