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تعليم

تأهل منتخب جامعة عين شمس لدور الـ8 فى البطولة العربية لكرة القدم الخماسية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:51 م
تأهل منتخب جامعة
تأهل منتخب جامعة عين شمس لدور الثمانية فى البطولة العربية لك
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كريم ناصر
يشارك منتخب جامعة عين شمس للكرة الخماسية في البطولة العربية لكرة القدم الخامسة عشر بجامعة جنوب الوادي فى في الفترة من ٢: ٧ من نوفمبر الجارى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الرياضى للجامعات و بمشاركة ٢٧ جامعة مصرية وعربية.

وتأتى مشاركة جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أحرز فريق جامعة عين شمس التقدم حتى وصل لدور الثمانية بعد فوزه على جامعة المستقبل بأربع أهداف نظيفة وعلى جامعة جنوب الوادى فرع البحر الأحمر بخمس أهداف نظيفة وفاز على فريق الجامعة المصرية الروسية بست أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن منتخب الجامعة يضم الطلاب اللاعبين :"محمد حمزة ، احمد سمير (كهربا) ، عمر راضي (دونجا)، مؤمن محمد فوزي 'خالد شيكا ،محمد عبدالوهاب ،مجدي جمعة ،ديڤيد ملاط" تحت إشراف رئيس البعثة الدكتور خديوي محمد خليفة و مدرب المنتخب الكابتن مصطفي حسن عثمان و احسام فوزي حسين.
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