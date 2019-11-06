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أخبار البلد

صوت شباب أفريقيا: نشكر الرئيس السيسي على دعمه للشباب القارة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:43 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أ ش أ
وجه ممثل مبادرة صوت شباب أفريقيا عبد الغفار أحمد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الشباب الأفريقي وإتاحة فرصة عرض المبادرات والاندماج الروحي مع الأشقاء الأفارقة.

وأشار ممثل مبادرة صوت شباب أفريقيا عبد الغفار أحمد، في كلمته اليوم الأربعاء خلال جلسة "مبادرات شبابية في التنمية المستدامة" التي تعقد ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المنعقد بالقاهرة إلى أن صوت شباب أفريقيا يضم عددا كبيرا من شباب القارة السمراء ويهدف إلى تبادل الخبرات والثقافات وتوعية الشباب بأهمية تحقيق التنمية عبر برامج مدروسة موجهة رائدة في مجالات العمل العام.

ومن جهتها، قالت المسؤول التنفيذي لجمعية صوت شباب مصر الدكتورة شيماء أحمد إبراهيم إن الجمعية تم إشهارها خلال عام 2015 وتضم 81 ألف متطوع من الطلبة والخريجين لخدمة المجتمع والمساهمة في تنفيذ الأفكار المبتكرة.

جدير بالذكر أن "صوت شباب إفريقيا" هي مبادرة أطلقها شباب الجاليات الأفارقة المقيمون على أرض مصر، كحلقة وصل بينهم تحت رعاية جمعية صوت شباب مصر وهي جمعية مشهرة من وزارة التضامن الاجتماعي، ولك بهدف الاهتمام بمشكلاتهم ومناقشتها لإيجاد حلول منطقية لها، إلى جانب توعية الشباب فكريا وثقافيا بدول قارته.
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