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أخبار البلد

البحوث الإسلامية: حملة بالنبي نقتدي تنفذ 31 ألف لقاء توعوي في المحافظات

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:37 م
مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
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محمد صبري عبد الرحيم
واصلت الحملة التوعوية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية الأسبوع الماضي فعالياتها بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان "بالنبي نقتدي"، حيث نفّذ وعاظ وواعظات الأزهر المشاركون في القافلة، نحو ٣١٥٠٠ لقاءً في مختلف الأماكن التي يتواجد فيها الجمهور في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف الجهود التوعوية والاتصال المباشر مع الناس.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن الحملة استهدفت التعريف بالنبي القدوة صلى الله عليه وسلم في جميع مراحل حياته وتعاملاته مع الصغير والكبير، المسلم وغير المسلم، وأخلاقياته الحميدة وسلوكياته الإيجابية واهتمامه ببناء الإنسان وقيام المجتمع على أسس سليمة تحفظ للجميع حقوقه.

أضاف عياد أن الحملة ركزت أيضًا في فعالياتها النوعية على دعم مجموعة من القيم في حياة الناس وترسيخ ثقافة الانتماء للوطن من خلال ذكر المواقف العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي تؤكد على أهمية حب الأوطان والعمل على رفعتها واستقرارها.
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