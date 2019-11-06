976 مرشحا بالقوائم النهائية لانتخابات اتحاد الطلاب في جامعة سوهاج

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بجامعة سوهاج العدد النهائي للطلاب المقبولين للترشح لعضوية الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠، حيث انتهت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية من إعداد الكشوف النهائية للطلاب والبالغ عددهم ٩٧٦ طالب وطالبة، وذلك بعد إجراء عمليات الفحص والطعن الخاصة بالمرشحين، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.



وأضاف عزيز أن اليوم ستبدأ أعمال الدعاية الانتخابية، على أن يبدأ غدًا الطلاب فى الإدلاء بأصواتهم، وذلك نظراََ لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد القادم الموافق 10 نوفمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، فقد تم تعديل جدول انتخابات الاتحادات الطلابية ليصبح يوم الخميس ٧ نوفمبر هو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.



وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الكشوف النهائية تضم ٦٨١ طالبا و ٢٩٥ طالبة يتنافسون على عضوية ٧ لجان بأنشطة الاتحاد الطلابي، حيث ترشح بلجان الأسر ١٦٤ طالبا، وفى لجان النشاط الرياضي ١٣٨ طالب، وكذلك ١٤١ طالبا بلجان النشاط الثقافي، بالإضافة إلى ١٣٩ مترشحا بالنشاط الفنى، أما في لجان الجوالة والخدمة العامة ترشح ١٣٤ طالبا، وفى لجان النشاط الاجتماعي ١٣٤ طالبا، وأخيرًا ١٣٥ مترشحا في النشاط العلمي.