يعالج مشاكل البشرة.. جربي ماسك الرمان والعسل

ينتشر الرمان في الأسواق هذه الأيام في موسمه، فهو من أكثر الفواكه الصحية الغنية بالعديد من الفتيامينات التي يحتاجها الجسم و الشعر والبشرة، خاصة أنه غني بمواد مضادة للأكسدة وفيتامين ج المفيد للبشرة.
يمكنك تجربة ماسك الرمان الطبيعي للتخلص من اسمرار البشرة والبقع الداكنة، وحماية الجلد من التجاعيد التي تظهر حول العينين و الفم، فهو من اسهل الماسكات للبشرة كما أنه سريع وغير مكلف .
مكونات الماسك :
حفنة من الرمان
ملعقة من العسل الأبيض
طريقة عمل ماسك الرمان :
قومي بطحن حبات الرمان واخلطي معها ملعقة عسل أبيض وقلبيه ، اغسلي وجهك وضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.
يمكنك تجربة ماسك الرمان الطبيعي للتخلص من اسمرار البشرة والبقع الداكنة، وحماية الجلد من التجاعيد التي تظهر حول العينين و الفم، فهو من اسهل الماسكات للبشرة كما أنه سريع وغير مكلف .
مكونات الماسك :
حفنة من الرمان
ملعقة من العسل الأبيض
طريقة عمل ماسك الرمان :
قومي بطحن حبات الرمان واخلطي معها ملعقة عسل أبيض وقلبيه ، اغسلي وجهك وضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.