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مرأة

يعالج مشاكل البشرة.. جربي ماسك الرمان والعسل

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:05 م
صدى البلد
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رشا عوني
ينتشر الرمان في الأسواق هذه الأيام في موسمه، فهو من أكثر الفواكه الصحية الغنية بالعديد من الفتيامينات التي يحتاجها الجسم و الشعر والبشرة، خاصة أنه غني بمواد مضادة للأكسدة وفيتامين ج المفيد للبشرة.

يمكنك تجربة ماسك الرمان الطبيعي للتخلص من اسمرار البشرة والبقع الداكنة، وحماية الجلد من التجاعيد التي تظهر حول العينين و الفم، فهو من اسهل الماسكات للبشرة كما أنه سريع وغير مكلف .

مكونات الماسك :
حفنة من الرمان
ملعقة من العسل الأبيض

طريقة عمل ماسك الرمان :
قومي بطحن حبات الرمان واخلطي معها ملعقة عسل أبيض وقلبيه ، اغسلي وجهك وضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.
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