يعالج مشاكل البشرة.. جربي ماسك الرمان والعسل

ينتشر الرمان في الأسواق هذه الأيام في موسمه، فهو من أكثر الفواكه الصحية الغنية بالعديد من الفتيامينات التي يحتاجها الجسم و الشعر والبشرة، خاصة أنه غني بمواد مضادة للأكسدة وفيتامين ج المفيد للبشرة.



يمكنك تجربة ماسك الرمان الطبيعي للتخلص من اسمرار البشرة والبقع الداكنة، وحماية الجلد من التجاعيد التي تظهر حول العينين و الفم، فهو من اسهل الماسكات للبشرة كما أنه سريع وغير مكلف .



مكونات الماسك :

حفنة من الرمان

ملعقة من العسل الأبيض



طريقة عمل ماسك الرمان :

قومي بطحن حبات الرمان واخلطي معها ملعقة عسل أبيض وقلبيه ، اغسلي وجهك وضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.