إحباط 40 عملية إرهابية في روسيا خلال 9 أشهر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أجهزة الأمن أحبطت نحو 40 عملية ذات صبغة إرهابية خلال التسعة أشهر الماضية.



وأضاف فلاديمير بوتين في اجتماعه مع كبار الضباط والمدعين العامين، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء: "أن الأجهزة الأمنية الروسية حققت نجاحات في مجالات أخرى مثل: التصدي لعملاء في الاستخبارات الأجنبية".



وأوضح فلاديمير بوتين أن جهاز الاستخبارات الخارجية يجري تحليلًا معمقًا ومنهجيًا للوضع في العالم وللتهديدات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن تقارير الجهاز تمثل أساسًا لقراراتنا الاستراتيجية.