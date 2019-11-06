خبير: سياسات أردوغان تسببت في انهيارات داخليًا وخارجيًا | فيديو

قال أسامة عبد العزيز الخبير في الشؤون التركية، إن سياسات أردوغان غريبة الشكل وهي في أغلبها خاطئة وأدت إلى انهيارات واضحة جدا على الصعيدين الداخلي والخارجي.



وأضاف أسامة عبد العزيز في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، أنه كان هناك وزير للخارجية التركية يدعى أحمد داوود أوغلو، وكان منظما للسياسات التركية في الخارج ووضع استراتيجية تسمى "صفر مشاكل"، قبل أن يتم إبعاده من جانب حكومة أردوغان.



وتابع الخبير في الشؤون التركية، أن علاقة تركيا مع كافة الدول علاقة مدمرة فيما عدا دولة قطر، لما بينهما من مصالح.