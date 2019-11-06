الإسماعيلى يتلقى هزيمة بهدفين من نادى مصر في مباراة ودية

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى بنتيجة هدفين للاشيء أمام نظيره نادى مصر فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدورى الممتاز .



حرص الجهاز الفني بقيادة الصربي ميودراج بيسيتش على تجربة أكثر من طريقة لعب جديدة وإشراك اللاعبين فى عدة مراكز مختلفة للوصول لطريقة اللعب والتشكيل المثالي الذى سيلاقى الجزيرة الإماراتي فى مباراة العودة بالإضافة إلى مباريات الدورى العام.



وخاض الإسماعيلى بتشكيل مكون من كلآ من :



محمود عبد المنصف لحراسة المرمى



مصطفى فارس ، محمد هاشم ، محمد مجدى الجمل للدفاع



عماد حمدى ، محمد الضرف ، أحمد مدبولى ، أحمد أيمن لخط الوسط



بيكيتى سيلفا ، وجيه عبد الحكيم ، مدحت فقوسة لخط الهجوم