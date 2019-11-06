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رياضة

6 مستشفيات جاهزة لاستقبال الحالات الطارئة.. و4 فرق طبية و12 سيارة إسعاف في لقاءات المنتخب الأوليمبي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:27 م
صدى البلد
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يسرى غازى
انتهت اللجنة الطبية لبطولة إفريقيا تحت 23 سنة، المقرر إقامتها فى مصر، من 8 إلى 22 نوفمبر الحالى، من كافة الشروط التى وضعها الاتحاد الافريقى لكرة القدم، لضمان سلامة كل المنتخبات المشاركة فى البطولة.

ووفقا لمصدر مسئول داخل اللجنة الطبية للبطولة، فإن اللجنة انتهت من كافة طلبات الكاف، وتم الاتفاق مع 6 مستشفيات فى القاهرة، لاستقبال الحالات الصعبة أثناء المباريات، منها 3 مستشفيات على بعد خطوات من استاد القاهرة، و3 مستشفيات أخرى قريبة من استاد السلام، والمستشفيات الستة، جاهزة من الألف إلى الياء لاستقبال أى إصابات أثناء المباريات. 

وتابع المصدر أن هناك سيارتي إسعاف، داخل الملاعب أثناء المباريات من 5 إلى 10 سيارات، تم توزيعها فى محيط الإستاد، ويزيد عدد سيارات الإسعاف فى المباريات الأكثر حضورًا جماهيريًا مثل مباريات المنتخب. 

وواصل المصدر الطبى أن هناك 4 فرق طبية فى كل مباراة، فريق طبى لكل منتخب، وفريق طبى للجماهير، وفريق طبى بالعيادات الطبية داخل كل استاد، أثناء المباريات وذلك لسلامة اللاعبين والجماهير وكل الفرق الطبية مجهزة بالإسعافات الأولية. 

وأضاف المصدر أن اللجنة الطبية وفرت سيارة إسعاف لكل منتخب أثناء التدريبات ووفرت سيارة إسعاف أخرى أمام كل فندق يتواجد به منتخب مشارك بالبطولة. 

واختتم المصدر أن كل التجهيزات الطبية لبطولة إفريقيا تأتى بناءً على التنسيق الذى تم بين اللجنة المنظمة للبطولة والكاف ووزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية.
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