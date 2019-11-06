قدام مرايتها.. أغنية عمرو دياب الجديدة تدخل الأعلى مشاهدة بعد طرحها رسميًا

تمكنت أغنية قدام مرايتها للفنان عمرو دياب من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة ، بعد طرحها رسميًا على موقع يوتيوب .
الأغنية حققت ما يقرب من 300 الف مشاهدة فى غضون ساعات من طرحها ، رغم طرحها على احدى خدمات شبكات المحمول .
يذكر ان أغنية قدام مرايتها من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.
وكان عمرو دياب قد تصدر موقع توتير ، أمس بعد طرحه أغنية أول يوم فى البعد ، من البومه الجديد انا غير ، والذى لم يتحدد موعد نهائى لطرحه حتى الآن .
الأغنية حققت ما يقرب من 300 الف مشاهدة فى غضون ساعات من طرحها ، رغم طرحها على احدى خدمات شبكات المحمول .
يذكر ان أغنية قدام مرايتها من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.
وكان عمرو دياب قد تصدر موقع توتير ، أمس بعد طرحه أغنية أول يوم فى البعد ، من البومه الجديد انا غير ، والذى لم يتحدد موعد نهائى لطرحه حتى الآن .