قدام مرايتها.. أغنية عمرو دياب الجديدة تدخل الأعلى مشاهدة بعد طرحها رسميًا

تمكنت أغنيةللفنانمن الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة ، بعد طرحها رسميًا على موقع يوتيوب .الأغنية حققت ما يقرب من 300 الف مشاهدة فى غضون ساعات من طرحها ، رغم طرحها على احدى خدمات شبكات المحمول .يذكر ان أغنيةمن كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.وكانقد تصدر موقع توتير ، أمس بعد طرحه أغنية، من البومه الجديد انا غير ، والذى لم يتحدد موعد نهائى لطرحه حتى الآن .