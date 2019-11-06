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فن

قدام مرايتها.. أغنية عمرو دياب الجديدة تدخل الأعلى مشاهدة بعد طرحها رسميًا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:28 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكنت أغنية قدام مرايتها للفنان عمرو دياب من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة ، بعد طرحها رسميًا على موقع يوتيوب .

الأغنية حققت ما يقرب من 300 الف مشاهدة فى غضون ساعات من طرحها ، رغم طرحها على احدى خدمات شبكات المحمول .

يذكر ان أغنية قدام مرايتها من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وكان عمرو دياب قد تصدر موقع توتير ، أمس بعد طرحه أغنية أول يوم فى البعد ، من البومه الجديد انا غير ، والذى لم يتحدد موعد نهائى لطرحه حتى الآن .
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