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أخبار العالم

بمشاركة مصرية.. موقع يوناني: تمرين ميدوزا 9 رسالة لتركيا عن الوجود العسكري بشرق المتوسط

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:28 م
مشاركة مصرية في تمرين
مشاركة مصرية في تمرين ميدوزا 9
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أحمد محرم
اعتبر موقع "بيدج نيوز" اليوناني أن تمرين "ميدوزا 9" العسكري، الذي تشارك فيه قوات برية وبحرية وجوية من مصر واليونان وقبرص، هو بمثابة رسالة قوية موجهة إلى تركيا حول الحضور العسكري الفعال للدول المشاركة بالتمرين في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأوضح الموقع أن الغرض الرئيسي من التمرين ميدوزا 9 هو تعزيز ورفع مستوى التعاون الدفاعي بين مصر واليونان وقبرص، في وقت تثير تركيا توترات إقليمية، حيث استعرضت القوات المشاركة من الدول الثلاث مدى فعالية وقوة حضورها العسكري في المنطقة، لتكون رسالة واضحة بصوت عال موجهة إلى أنقرة.

وبدأ تمرين ميدوزا 9 في مطلع الشهر الحالي، في إطار الاتفاقية الثلاثية للتعاون الاستراتيجي بين مصر واليونان وقبرص.

وشارك في التمرين من الجانب المصري عناصر من القوات الخاصة، وحاملة المروحيات جمال عبد الناصر، والفرقاطة "الفاتح"، وغواصة من طراز "تايب 2019" ولنشات صواريخ من طراز "سليمان عزت"، ومقاتلات من طراز إف 16.
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