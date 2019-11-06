الزمالك يفوز 2 - 0 على منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي وديا استعداد للدوري



وفي الدقيقة السادسة تسديدة قوية علي مرمى أبو جبل يتصدي لها وتعود ويخرجها الدفاع وتألق محمد حسن بصورة لافتة للنظر بعد شفائه من الإصابة.



وفي الدقيقة العاشرة عرضية خطيرة لمنتخب جنوب أفريقيا يخرجها النقاز بعيدا عن منطقة الخطورة .



وعقب مرور 20 دقيقة شهدت المباراة هجمات قوية من الجانبين، تبادل هجومي قوي وتحركات قوية لأوباما وأوناجم وبن شرقي في الشق الهجومي ، لفك دفاعات جنوب افريقيا، وتمريرات مؤثرة لعمر السعيد من الثلاثي من الأطراف والعمق ، وهدد عمر السعيد مرمى منتخب الأولاد في هجمتين بالمنطقة من خلال تسديدات تصدى لها الحارس الجنوب إفريقي كما بادل منتخب جنوب أفريقيا الهجمات ولكن دون تأثير باستثناء كرتين الدقائق الأولى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.



يذكر أن الفريقين اتفقا على أن ينتهي الشوط الأول في الدقيقة 32 بناءا على طلب المنتخب الجنوب أفريقي بسبب عدم وجود بدلاء معهم.

وفي الشوط الثاني دفع ميتشو بالثنائي مصطفى فتحي، وكريم بامبو بدلا من المغربي محمد أوناجم ويوسف أوباما.

واستمر ضغط الزمالك في الشوط الثاني وفي الدقيقة الثالثة يحصل الفريق على ركنية ينفذها أوناجم وتخرج بعيدا عن المنطقة .



ويسفر ضغط الزمالك عن الهدف الأول عن طريق المغربي أشرف بن شرقي بعد توغل عمر السعيد وتمرير الكرة لكريم بامبو الذي أرسل عرضية لبن شرقي ليسددها من داخل المنطقة في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

بعد الهدف يرد منتخب جنوب إفريقيا بتصويبة قوية من اللاعب كوديسانج في القائم بعدها عرضية من عبدالشافي ليسددها بامبو أعلى العارضة وفي الدقيقة الثامنة تسديدة قوية من الجهة اليسرى للاعب شوباني وابو جبل يخرجها ركنية.



ويرد الزمالك بكثافة هجومية على مرمى جنوب أفريقيا دون تشكيل خطورة حقيقية بعدها ركنية لجنوب إفريقيا لكن الدفاع يشتتها ويحصل الضيوف على ركلة حرة على حدود المنطقة يتصدى لها أبوجبل بثبات .



وفي الدقيقة 18 يتوغل مصطفى فتحي من الجبهة اليمنى ويمر من دفاع جنوب أفريقيا وتنتهي الكرة بضربة ركنية تمر بعدها بدون خطورة .

ويدفع الجهاز الفني باللاعب الصاعد أسامة فيصل مهاجم فريق 2010 بدلا من عمر السعيد في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعدها عرضية من إسرام جابر يشتتها الدفاع الجنوب إفريقي .

وواصل الزمالك الخطورة وبالأخص من جانب مصطفى فتحي في اليمين وإسلام جابر في اليسار من خلال تمرسرات لعمر السعيد شكلت خطورة علي مرمي جنوب افريق

ونجح بامبو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ عن طريق تمريرة من مصطفي فتحي بوسط الملعب ،سددها في المرمى ليعلن تقدم الزمالك بهدفين دون رد .



وانتهت المباراة بالدقيقة 35 بناءا علي طلب الجهاز الفني لجنوب افريقيا باضافة 5 دقائق اضافية علي النصف ساعه المتفق عليها.

وكان الزمالك قد قام بتكريم بعثة جنوب إفريقيا وإهداء درع النادي لموكليسي سيبام رئيس بعثة المنتخب الأولمبي الجنوب أفريقي على هامش المباراة .

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي بهدفين دون رد في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء .وبدأ الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو المباراة بتشكيل يضم: محمد أبوجبل في حراسة المرمى وحمدي النقاز، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي في خط الدفاع ومحمد حسن، حازم إمام، أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم ويوسف إبراهيم "أوباما" في خط الوسط وعمر السعيد في الهجوم .فيما بدأ الفريق الجنوب إفريقي بقيادة مديره الفني ديفيد نوتواني المباراة بتشكيل يضم دارين جونسون في حراسة المرمى وكيجان جوانز، هابي مشياني، تيندو موكوميلا، كاتيهو مهامي، اتينكوسي دلالا في خط الدفاع وتابيسو مونياني، كرانت مجامان، ايتوميلنج شوباني، كوباميلوا كوديسانج في خط الوسط وكاموهيلو ماكتثي في خط الهجوم .وقام الجهاز الفني للزمالك بتصعيد عدد من الناشئين ليكونوا على دكة البدلاء في المباراة بجانب باقي عناصر الفريق الأول حيث تم تصعيد كل من يوسف أسامة نبيه مواليد 2000 ويلعب كجناح خلف المهاجم ويتواجد مع فريق 19999 بشكل دائم ، وأحمد زكي الظهير الأيسر لفريق ١٩٩٩ ، والمهاجم حسام عبدالمجيد ، ولاعب الوسط محمد حسام بيسو ، وأحمد عيد الظهير الأيمن مواليد 2001 ، ومحمد طارق مدافع مواليد 2002 .ومع بداية المباراة شهدت العشرة دقائق الأولى من انطلاق المباراة إهدار عمر السعيد هجمة محققة في الدقيقة الثالثة من هجمة من الجانب الأيمن يتصدي لها الحارس.