عصابة مستمرة في دعم الإرهاب.. قطر تنفق المليارات لشراء أسلحة التنظيمات | شاهد

عرضت قناة " مباشر قطر"، تقريرا يرصد استمرار قطر في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية بالأسلحة.



وأوضح التقرير أنه هناك تقارير تؤكد أن النظام القطري يقدم الدعم للتنظيمات الإرهابية لتنفيذ مخططات مشبوهة في دول العالم، وعلى الرغم من ضآلة الجيش القطري إلا أنه اشترى أسلحة بما يقرب من 22 مليار دولار مؤخرا، وهذا الرقم الضخم يؤكد أن تلك الأسلحة تم تسليمها إلى التنظيمات الإرهابية.



وأكد التقرير أن الجيش السوري والليبي تمكنوا مؤخرا من ضبط عدة صناديق أسلحة تحمل شعار وزارة الدفاع القطرية في أيدي مليشيات مسلحة تقاتل الجيشين السوري والليببي.

