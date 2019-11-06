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مرأة

قد تنهي حياتك.. خطورة إزالة شعر الأنف

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:56 م
صدى البلد
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رشا عوني
اعتاد الكثير من الرجال و النساء على إزالة شعر الأنف كنوع من النظافة والحصول على مظهر جيد خاصة النساء، فيقومون بإزالته بعدة طرق مختلفة وبشكل عنيف، إلا أن هذه العادة محفوفة بالمخاطر .

بحسب موقع bestofreviews، فإن إزالة شعر الأنف يمكن أن يتسبب في تلف أو تمزق الأوعية الدموية الداخلية ، وبالتالي فإن بصيلات الشعر تتعرض لخطر حدوث عملية معدية يمكن أن تسبب الموت.

يوجد في الأنف عدد كبير من الشعيرات الدموية الصغيرة التي تتواصل مع الأعصاب التي تمر عبر الدماغ، وعند إزالة الشعر فجأة من الأنف تتمزق الأوعية الدموية ، ويتم ملؤها بالدم وتتعرض للكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض القاتلة مثل الأميبا ، والتي قد تضر بصحة الدماغ تدريجيًا.
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