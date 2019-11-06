بـ إطلالة أنيقة ... ياسمين صبرى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها | شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .





وعلقت الفنانة ياسمين صبرى على الصورة بوضع قلب "❤ ".





وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



قمر - مشاء الله - الجميلة



ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" في موسم دراما رمضان الماضى، تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، ودنيا المصرى.





