خبير: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يؤكد صحة الإجراءات الإصلاحية

ثمَّن الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتجية، إعلان البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد إلي 45.25 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي؛ مؤكدًا أن ذلك النمو غير مسبوق.





قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتجية، في اتصال هاتف لـ"صدى البلد"، إن تلك المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح بعد الإجراءات التصحيحية التي بدأها البنك المركزي عقب إجراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ومن قبلها ضبط سعر الصرف الأجنبي.





أوضح الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يأتي انعكاسًا لنجاح مصر في رفع مؤشرات الصادرات المصرية بنهاية العام المالي الماضي إلي 28.5 مليار دولار بزيادة تقترب من 7.5 مليار دولار عمّا كانت عليه في العام السابق له.





وأضاف الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القطاع السياحي حقق هو الآخر مؤشرات غير مسبوقة في التعافي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج لتسجل 4.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري، بعد أن كان 25.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي.



