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ثقافة

ثقافة الأقصر تحتفل بالعيد القومى للمحافظة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:32 م
صدى البلد
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طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الأقصر احتفالية فنية بمناسبة العيد القومي لمحافظة الأقصر، والذى يتزامن مع ذكرى اكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون" وذلك بقصر ثقافة الأقصر.

وتضمنت الاحتفالية عرض استقبال بالربابة لفرقة الأقصر للآلات الشعبية وعرض لفرقة التنورة، تلى ذلك افتتاح معرض صور فوتوغرافية بعنوان "الأقصر في مائة عام" نظمته جمعية المرشدين السياحيين بالأقصر، ضمن المعرض مجموعة من الصور والوثائق النادرة للأقصر التي يرجع تاريخ بعضها إلى أكثر من 100 عاما. 

كما تم افتتاح معرض للحرف البيئية على هامش الاحتفالية، بالإضافة إلى تقديم فيلم وثائقي عن محافظة الأقصر ومكانتها التاريخية والثقافية، وتقديم كلمة لكل من نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، ورئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، حيث تقدم نائب محافظ الأقصر في كلمته بالتهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكدًا أن ذكرى اكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون" يحتفي بها كل محبي الآثار والتاريخ المصري القديم حول العالم، واختتمت الاتحتفالية بتقديم مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، وتقديم فرقة الأقصر للموسيقى العربية مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية المتنوعة.
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