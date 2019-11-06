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ديني

الجفري يحتفل بالمولد النبوي الشريف في الحسين.. الجمعة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:30 م
الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري
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محمود ضاحي
يلقي الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، محاضرة يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة 11 مساء والتي تمتد حتى شروق شمس يوم السبت بجوار باب النساء في حرم مسجد الإمام الحسين بالقاهرة احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

وكان للحبيب علي الجفري الشهور الماضية عدد من اللقاءات مع طلاب شباب الجامعات، والتي أجاب فيها على كل تساؤلاتهم.

ورد الداعية الإسلامي، الحبيب علي الجفري، على سؤال من أحد الحضور له في أحد اللقاءات، يقول فيه "ما الذي بينك وبين الله ليضع لك كل هذا القبول؟ قائلا : هذا سؤال صعب يا سيدي.

وقال الجفري، إنه لا يرى أن هذا الأمر هو علامة القبول من الله، منوها أنه قد يكون حب الناس للعبد هو علامة لحب الله له، ولكن قد يكون استدراجا له، ولذلك قالوا: تسعة أعشار حجاب القلب سببه الإلتفات إلى الخلق وطلب المنزلة إلى البشر، فهناك فرق بين كون الأمر علامة وأن يتحول إلى مطلب.

وأشار إلى أن أحد المشايخ الذين يعملون في مجال الدعوة أجاب عن سؤال: كيف جعل الله لما تقولونه قبولا عند الناس؟ فرد عليه قائلا "حاولت حينما يكلمني أحد إلا وأكون معه على نفسي.


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