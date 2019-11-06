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توك شو

رضا تروي تفاصيل خطف الليبي طفلها وإجباره على التسول

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:21 م
أرشيفية
أرشيفية
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خالد محيي الدين
قالت رضا الجنيدي، والدة الطفل المخطوف "محمد حسين"، إن ابنها يعاني من ضمور في بعض خلايا المخ الخاصة بالانتباه، ما يُسبّب له إعاقة في التركيز والوعي ببعض المفردات والظروف المحيطة.

وتابعت "الجنيدي" خلال لقاء تليفزيوني في برنامج "حديث المساء" المُذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن طفلها خرج للشارع العمومي الخاطئ خلال عودته للمنزل، وقد عثر عليه أخية في محطة قطار المنصورة، ليتضح بعد ذلك أنه اختطف من قبل مجرم يدعي "الليبي".

وأشارت والدة الطفل المخطوف "محمد حسين"، إلي أنها صعقت لرؤية ابنها وهو يرتدي ملابس "الشحاتة" الممزقة والمهلهلة.

وقد نوّه بعض أهالي منطقة ذلك المجرم، إلي أنه كان متخصصاً ومشهوراً بخطف الأطفال وإجبارهم على التسوّل والشحاتة في الشوارع والأماكن العامة.
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