رضا تروي تفاصيل خطف الليبي طفلها وإجباره على التسول

قالت رضا الجنيدي، والدة الطفل المخطوف "محمد حسين"، إن ابنها يعاني من ضمور في بعض خلايا المخ الخاصة بالانتباه، ما يُسبّب له إعاقة في التركيز والوعي ببعض المفردات والظروف المحيطة.





وتابعت "الجنيدي" خلال لقاء تليفزيوني في برنامج "حديث المساء" المُذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن طفلها خرج للشارع العمومي الخاطئ خلال عودته للمنزل، وقد عثر عليه أخية في محطة قطار المنصورة، ليتضح بعد ذلك أنه اختطف من قبل مجرم يدعي "الليبي".





وأشارت والدة الطفل المخطوف "محمد حسين"، إلي أنها صعقت لرؤية ابنها وهو يرتدي ملابس "الشحاتة" الممزقة والمهلهلة.



