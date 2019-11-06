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أخبار البلد

3 دورات تدريبية جديدة للصحفيين بالمحافظات

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:46 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، عن تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بالنقابة، 3 دورات تدريبية للزميلات والزملاء أعضاء النقابة، بمحافظات الدقهلية والغربية والمنوفية ودمياط وكفر الشيخ، وذلك في إطار خطة النقابة لتطوير الأداء المهني للصحفيين في كافة مجالات، وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية.

وقال عبدالرحيم في تصريحات صحفية، إن أول الدورات التدريبية تُعقد بمدينة المنصورة لمدة 4 أيام في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى ان الورشة الأولى حول "الأمان الرقمي للصحفيين"، وتتناول:

- الأدوات التي تساعد الصحفي على تأمين حاسوبه الشخصي والبريد الإلكتروني وضبط كلمات السر بشكل أكثر أمانًا.

- وسائل حماية الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية.

_ التعامل الصحيح مع تطبيقات الموبايل وحماية الخصوصية وكيفية اختيار التطبيقات الآمنة التي يحتاجها الصحفي فى عمله.

- الحماية من البرمجيات الخبيثة.

وتقوم بالتدريب الزميلة الصحفية شيرين عبدالعظيم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين.

وأكد "عبدالرحيم" أن الورشة الثانية حول "السلامة المهنية والشخصية للصحفيين"، وتتناول:

- السلامة المهنية للصحفى اثناء اعداد التحقيقات الاستقصائية وصحافة الفيديو.

- مهارت الاسعافات الأولية.

- السلامة المهنية أثناء التغطيات الميدانية.

وتقوم بالتدريب الزميلة الصحفية نهى لملوم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين.

وأوضح "عبدالرحيم" أن الورشة الثالثة تحت عنوان "الحماية القانونية للصحفيين"، وتتناول:

- الضمانات الصحفية في الدستور المصري.

- قوانين الصحافة والإعلام الجديدة واللوائح المنظمة للمهنة.

- قضايا السب والقذق في قانون العقوبات.

- قضايا السب والقذف الإلكترونية.

يقوم بالتدريب جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة.

وأوضح "عبدالرحيم" أن المشارك في الدورة سوف يحصل على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة، بالإضافة إلى المادة العلمية الخاصة بالدورات، وتوفر النقابة إقامة مناسبة للزميلات والزملاء طوال فترة الدورات.

ولفت وكيل أول النقابة إلى أن الحجز يبدأ اعتبارًا من الخميس 7 نوفمبر، وحتى الإثنين 11 نوفمبر الجاري، عبر البريد الإلكتروني للنقابة أو الهاتف 01099221510، موضحا أن المشاركة متاحة للزملاء النقابيين فقط، وتُجرى قرعة علنية لاختيار العدد المطلوب المشارك في الدورات.
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