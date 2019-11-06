Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب محمد حسين ينضم إلى حزب الوفد

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:19 م
النائب محمد حسين
النائب محمد حسين ينضم إلى حزب الوفد
Advertisements
معتز الخصوصى
وقع النائب محمد حسين عبد الرحمن، عضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط، على استمارة عضوية للانضمام إلى حزب الوفد.

ورحب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بانضمام النائب محمد حسين عبد الرحمن عضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط، وعضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب لحزب الوفد.

وأكد رئيس الوفد أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام نواب أصحاب شعبية قوية في حزب الوفد، مشيرا إلي أن هناك مقومات في الفكر السياسي من أجل أن نكون أمام حزب قوي، وهي أن يكون الحزب متواجدًا في الشارع بشكل قوي، وأن يكون جاهزًا لخوض الانتخابات في أي وقت وجاهزًا أيضا لأي حدث سياسي يحدث في الشارع المصري.

وقال رئيس الوفد إن الحزب أصبح متواجدًا بشكل قوي على الساحة، وينضم للوفد العديد من الشخصيات الوطنية المحترمة، مشيرا إلى أن هذا يعود بشكل إيجابي على الحياة السياسية والحزبية بشكل عام.

وأضاف النائب محمد حسين أنه حرص على الانضمام إلى حزب الوفد لأنه صاحب تاريخ وطني مشرف وهو الحزب الأكثر انتشارا وشعبية لدى المصريين طوال تاريخه الذي يمتد إلى مائة عام وهو أقدم الأحزاب السياسية في مصر.

وأشار إلى أن الحزب يسعى إلى أن يلعب دورًا رئيسيًا في الفترة المقبلة لإثراء الديمقراطية في عهد المستشار بهاء الدين أبو شقة الذي حقق طفرة كبيرة في الحزب ونجح في عودة الحزب إلى الشارع المصري من جديد بشكل قوي.

وأكد أن حزب الوفد هو حزب الوحدة الوطنية وشعاره الهلال يحتضن الصليب، كما أنه يؤمن بالديمقراطية التي تقوم على التعددية الحزبية والتنافس الحزبي الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمع المصري.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة تضرب البحر الأحمر..غدا

وفاق وأخوة ومحبة.. تركي آل الشيخ يعلق على غلاف مجلة الأهلى

مروض الوحوش الشهير.. وفاة مدرب الأسود محمد الحلو

اخبار الفن| أول رد من طارق العريان على زواجه من نسرين طافش.. براءة عصام كاريكا من اتهامات مطربة جزائرية

تركي آل الشيخ: عبدالله السعيد اتظلم في الأهلي عقب أزمة توقيعه للزمالك

بـ إطلالة أنيقة ... ياسمين صبرى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها | شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد

خالد الغندور ونجوم إفريقيا فى ودية ذكرى المسيرة الخضراء المغربية | صور

السيسي يوجه بمواصلة الجهود لتطوير المنطقة الاقتصادية للقناة لجذب الاستثمارات .. صور