النائب محمد حسين ينضم إلى حزب الوفد

وقع النائب محمد حسين عبد الرحمن، عضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط، على استمارة عضوية للانضمام إلى حزب الوفد.



ورحب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بانضمام النائب محمد حسين عبد الرحمن عضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط، وعضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب لحزب الوفد.



وأكد رئيس الوفد أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام نواب أصحاب شعبية قوية في حزب الوفد، مشيرا إلي أن هناك مقومات في الفكر السياسي من أجل أن نكون أمام حزب قوي، وهي أن يكون الحزب متواجدًا في الشارع بشكل قوي، وأن يكون جاهزًا لخوض الانتخابات في أي وقت وجاهزًا أيضا لأي حدث سياسي يحدث في الشارع المصري.



وقال رئيس الوفد إن الحزب أصبح متواجدًا بشكل قوي على الساحة، وينضم للوفد العديد من الشخصيات الوطنية المحترمة، مشيرا إلى أن هذا يعود بشكل إيجابي على الحياة السياسية والحزبية بشكل عام.



وأضاف النائب محمد حسين أنه حرص على الانضمام إلى حزب الوفد لأنه صاحب تاريخ وطني مشرف وهو الحزب الأكثر انتشارا وشعبية لدى المصريين طوال تاريخه الذي يمتد إلى مائة عام وهو أقدم الأحزاب السياسية في مصر.



وأشار إلى أن الحزب يسعى إلى أن يلعب دورًا رئيسيًا في الفترة المقبلة لإثراء الديمقراطية في عهد المستشار بهاء الدين أبو شقة الذي حقق طفرة كبيرة في الحزب ونجح في عودة الحزب إلى الشارع المصري من جديد بشكل قوي.



وأكد أن حزب الوفد هو حزب الوحدة الوطنية وشعاره الهلال يحتضن الصليب، كما أنه يؤمن بالديمقراطية التي تقوم على التعددية الحزبية والتنافس الحزبي الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمع المصري.