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مرأة

هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:35 م
أعمال رحاب عياد
أعمال رحاب عياد
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رشا عوني
الجمع بين الدراسة و الموهبة أمر يبدو صعبًا، خاصة إذا كانا مختلفين تمامًا ولا علاقة لهما ببعضهما البعض، فيكون تحقيق الحلم أصعب إلا أن الإرادة تكون الدافع في الموازنة بين مجال الدراسة والعمل، والهواية التي تبدأ معنا منذ الصغر.

رحاب عياد " 37 سنة" قررت أن تتحدى خوفها وتحقق حلمها وشغفها بهوايتها منذ طفولتها، لتبدأ في خطوات قوية ناحية حلمها في مجال الأعمال اليدوية بالورود، بعيدًا تمامًا عن الصيدلة التي درستها خلال سنوات الجامعة.

كانت هواية رحاب منذ طفولتها تنسيق الهدايا وكل ما يتعلق بالورد، وبعد أن التحقت بكلية الصيدلة، لم يمنعها ذلك عن الاستمرار في ممارسة هوايتها بشكل طبيعي، حتى تخرجت وعملت في مجال الصيدلة ثم تزوجت وهي لا تزال متمسكة بشغفها بالورد.

" نفسي يكون عندي جاليري كبير وفيه مكان مخصص عشان أعلم الناس هواية الأعمال اليدوية بالورد" .. هكذا روت الدكتورة الصيدلانية رحاب عياد عن حلمها وشغفها بهوايتها لـ " صدى البلد" ، مؤكدة أن خوفها من المستقبل والندم على تضييع الفرصة هو الذي شجعها على اتخاذ أولى خطواتها نحو حلمها.

الحلم الذي راود رحاب دومًا بمعرض كبير للأعمال اليدوية بالورد، جعلها تخشى من الندم بعد سنوات طويلة من عمرها، خشية من الشعور بالندم على أنها لم تخطو أي خطوة خلال تحقيق حلمها وشغفها، فقررت أن تتخذ الخطوة الأولى بمساندة و دعم زوجها وأسرتها وأصدقائها.

في مكان صغير بمنزلها، خصصت رحاب عياد هذا المكان لهوايتها وعملها الخاص بالورود من فازات و تابلوهات و صناديق هدايا كلها مصممة بالورود، وبدأت في توسيع عملها ليتحول من مجرد هواية إلى مشروع صغير بالمنزل، لتلبية طلبات زبائنها المعجبين بعملها وهوايتها الفنية .
هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد
هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد
هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد
هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد
هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد
هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد
هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد
هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد
هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد
هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد
هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد
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