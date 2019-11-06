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أخبار البلد

سامح عاشور يكلف بمعاينة استراحة المحامين بنيابة أمن الدولة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:28 م
سامح عاشور، نقيب
سامح عاشور، نقيب المحامين
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حمادة خطاب
أوفد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، عبدالجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة، وذلك لمعاينة غرفة المحامين بالنيابة.

وقال عبد الجواد أحمد، إن الغرفة مجهزة على أعلى مستوى، ويتوافر بها كافة المستلزمات بما يخدم ويليق بالزملاء، وستكون متاحة لجميع المحامين المترددين على النيابة خلال أيام.

وتابع أحمد، أن المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولهً العليا، أكد خلال لقائهما اليوم، على هامش المعاينة؛ حرصه الدائم على التواصل مع النقيب العام سامح عاشور من أجل تسهيل مهمة المحامين في ضوء المتاح قانونا، وأنه يكن له وللمحامين كل التقدير والاحترام.

كان المستشار حماده الصاوي النائب العام، تواصل أمس الثلاثاء، مع سامح عاشور نقيب المحامين، وأبلغه بالانتهاء، من تجهيز وتأثيث غرفة المحامين بمقر نيابة أمن الدولة العليا، مرسلا صورا للغرفة.
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