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اقتصاد

محافظ البنك المركزي: مستمرون في دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:27 م
طارق عامر، محافظ
طارق عامر، محافظ البنك المركزي
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محمد يحيي
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن القطاع المصرفي لديه إجراءات لاستغلال كافة الإمكانيات المتاحة من الكوادر البشرية ودعم الشباب، باعتباره التزاماً عليه وإتاحة البيئة المواتية لدعمهم وتقديم الإمكانيات المتاحة لهم بما ينعكس علي معدلات النمو والقضاء علي البطالة ورفع مستوى معيشة الأفراد.

أوضح أن تلك الإجراءات تسعى لتحقيق التنمية في الشباب والأفراد باستخدام سيولة المتاحة للقطاع المصرفي وتوجيهها، بحيث يتم توجيه ما يقرب من 4 مليارات جنيه لدعم مشروعات ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ذكر "عامر" أن المصريين يعانون من ارتفاع الموجات التضخمية والأسعار، وهو ما يتطلب وجود تنسيق مع الجهات المعنية بالجهاز المصرفي والأسواق لتقديم أفضل لمنتجات بسعر تنافسي، وهو ما يتطلب المزيد من العمل والإنتاج وتمكين الشباب لتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد وهو ما يحدث من خلال دعم ريادة الأعمال والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح "عامر" أن الجهاز المصرفي متفائل بأن هناك المزيد من العمل بالتعاون مع شركاء التنمية، خصوصا أن الاقتصاد المصري يملك فرصًا واعدة يمكن استغلالها، مؤكدًا أن البنك المركزي مستمر في دعم أهدافه التنموية.
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