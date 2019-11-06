رئيس مصنع 200 الحربي: وصول 48 أتوبيس كهربائيا نهاية ديسمبر | فيديو

قال يسري النمر رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي المسؤول عن تصنيع الاتوبيسات الكهربائية، إن سياسة وزارة الإنتاج الحربي قائمة على اقتحام وتوطين صناعة الأتوبيسات والمركبات الكهربائية.



وأضاف يسري النمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " مانشيت " المذاع على قناة " أون أي"، أن المستهدف لإنتاج 2000 اتوبيس بواقع 500 اتوبيس كل عام ونبدأ اول دفعة بتوريد 50 أتوبيس،ـ ومن المخطط أن يصل نهاية شهر ديسمبر القادم 48 أتوبيس كهربائيا.



وتابع يسري النمر:" هناك إجراءات تكميلية نعمل عليها في الإعداد لخطوط الإنتاج وتدريب الكوادر الفنية على بعض العمليات الخاصة بالأتوبيسات الكهربائية ويتم الإنتهاء من تجهيز خط الإنتاج في النصف الأول من 2020".



وأكمل يسري النمر:" في المرحلة الثانية نعمل على التوسع في تصنيع الأتوبيسات السياحية التي تعمل بالكهرباء وتختلف في مدى عمل الأتوبيس ومدة السير بدون الحاجة إلى إعادة الشحن بالكهرباء، وعلى التوازي نعمل على الأتوبيسات التي تستوعب 29 راكبا إضافة إلى تصنيع عربات الركوب الملاكي أو التاكسي خلال عامين من بدء التنفيذ"، مضيفا:" الدولة تعمل على زيادة تصنيع السيارات والمركبات صديقة البيئة".

