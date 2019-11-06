لـ تركيب الملصق الإلكتروني .. الداخلية تناشد مالكي السيارات بالتوجه لإدارات المرور

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين من مالكي المركبات بجميع أنواعها التى تحمل اللوحات ذات الحروف والأرقام، التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى.





وناشدت الوزارة المواطنين من مالكي المركبات عدا الدراجات النارية والتى تحمل لوحات معدنية قديمة "أرقام فقط"، التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة "حروف وأرقام"، وذلك بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الوادى الجديد، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان، أسيوط" كمرحلة أولى، تمهيدًا لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية على جميع محافظات الجمهورية عقب استكمال تدبير اللوحات المعدنية المؤمنة لباقى المحافظات.



