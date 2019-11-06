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حوادث

لـ تركيب الملصق الإلكتروني .. الداخلية تناشد مالكي السيارات بالتوجه لإدارات المرور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:52 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح - احمد مهدى
أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين من مالكي المركبات بجميع أنواعها التى تحمل اللوحات ذات الحروف والأرقام، التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى.

وناشدت الوزارة المواطنين من مالكي المركبات عدا الدراجات النارية والتى تحمل لوحات معدنية قديمة "أرقام فقط"، التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة "حروف وأرقام"، وذلك بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الوادى الجديد، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان، أسيوط" كمرحلة أولى، تمهيدًا لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية على جميع محافظات الجمهورية عقب استكمال تدبير اللوحات المعدنية المؤمنة لباقى المحافظات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لجميع مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق، كما تتيح المنظومة آلية التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيًا، كما تتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا، وذلك فى ضوء البدء فى إستحداث منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.
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