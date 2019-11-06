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توك شو

خبير الطاقة العالمي: الأعمال اليدوية تعتبر أكبر مجال للعمل

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:42 م
الأعمال اليدوية
الأعمال اليدوية
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البهي عمرو
قال الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس الرئاسي لكبار العلماء وخبير الطاقة العالمي، إن الأعمال اليدوية، تعتبر أكبر مجال للعمل، و تحتاج لأيدي عاملة كثيرة .

وأضاف، خبير الطاقة العالمي، خلال حواره ببرنامج، صالة التحرير المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن ألمانيا فى فترة من الزمن كانت تعاني من نقص فى السكان وكانت تسعي لـ زياد التعداد إلى 13 مليون شخص.

وأشار خبير الطاقة العالمي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج عمالا كثيرة وتوفر فرص عمل للكثيرين، والاقتصاد الألماني يعتمد جزء كبير منه على فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح خبير الطاقة العالمي، أن الرخاء الذى يتم فى أى مجتمع يكون ناتجا عن عمل أبنائه.
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