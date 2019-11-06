عميد اقتصاد بني سويف: مصر تحولت من دولة نامية إلى صاعدة.. فيديو

قال الدكتور علي مسعود عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف ، مصر تتبع أسلوب جديد في النمو الاقتصادي يسمو النمو الاستيعابي من ضمن دوره ان الدولة تستفيد من ثمار التنمية وهو تنمية الأقاليم المختلفة.



وأضاف " علي مسعود " خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دى ام سي " أنه سيتم عمل مشروع يسمي المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس علي مساحة 460 كيلو متر مربع يتم تخطيطه وعمل مناطق صناعية ولوجيستية وسكنية علي معايير دولة .



وأوضح أن هذا المشروع سيخلق زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى ككل ، كما أن الدولة نفذت العديد من المشروعات القومية التي ستعمل علي تنمية سيناء ، وهذا ما ساعدها علي التحول من دولة نامية إلى دولة صاعدة.

