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توك شو

عميد اقتصاد بني سويف: مصر تحولت من دولة نامية إلى صاعدة.. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:46 م
تنمية سيناء
تنمية سيناء
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قسم التوك شو
قال الدكتور علي مسعود عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف ، مصر تتبع أسلوب جديد في النمو الاقتصادي يسمو النمو الاستيعابي من ضمن دوره ان الدولة تستفيد من ثمار التنمية وهو تنمية الأقاليم المختلفة.

وأضاف " علي مسعود " خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دى ام سي " أنه سيتم عمل مشروع يسمي المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس علي مساحة 460 كيلو متر مربع يتم تخطيطه وعمل مناطق صناعية ولوجيستية وسكنية علي معايير دولة .

وأوضح أن هذا المشروع سيخلق زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى ككل ، كما أن الدولة نفذت العديد من المشروعات القومية التي ستعمل علي تنمية سيناء ، وهذا ما ساعدها علي التحول من دولة نامية إلى دولة صاعدة.
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