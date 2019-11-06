رئيس مجلس النواب والأعضاء يتفقدون المتحف الكبير ..صور

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم بالمتحف المصري الكبير الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، واسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام، وعدد من نواب البرلمان من أعضاء لجنة الثقافة و الآثار و الإعلام .



واستهل وزير الآثار الجولة بشرح مفصل عن المتحف وأعمال البناء و الإنشاء وقاعات العرض المتحفي والقطع الأثرية التي سيتم عرضها عند افتتاحه العام القادم، ومنطقة الخدمات الموجودة به و التي تشمل مبني متعدد الطوابق و منطقة الكافيتريات و المطاعم و السينما.



واصطحب وزير الآثار رئيس مجلس النواب و رئيس و أعضاء لجنة الثقافة و الآثار و الإعلام في جولة تفقدية بالمتحف شملت مركز ترميم الأخشاب؛ حيث تفقدوا أعمال ترميم التابوت الخشبي المذهب للملك توت عنخ آمون والعجلات الحربية وغيرها من القطع الخاصة بكنوز الملك الشاب.



كما شملت الجولة معمل ترميم القطع الثقيلة والتي تضم البوابة الخاصة بالملك امنمحات الأول وتمثال الملك رمسيس الثاني في هيئة أبو الهول.كما شاهدوا وصول عدد من القطع الأثرية التي وصلت اليوم من متحف التحرير والتي ضمت مجموعة من تماثيل الدولة القديمة و مجموعة من التماثيل الجماعية لأحدي فرق الجيش في عصر الدولة الوسطى.



وانتقل الوفد البرلماني إلى الموقع الإنشائي للمتحف حيث تفقدوا منطقة البهو العظيم والتي يعرض بها تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود الملك مرنبتاح بالإضافة إلى الدرج العظيم و القاعات الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون.



وأثنى الدكتور علي عبد العال خلال الجولة، على العمل الذي أنجز كما شكر وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الجهد المبذول لإتمام المتحف، والذي سيكون عند افتتاحه هدية مصر للعالم والإنسانية جمعاء بالاضافة إلى كونه عنصر جذب سياحي جديد لمصر، والذي يحظى ايضًا بدعم من مجلس النواب حيث وافق المجلس أمس على قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.