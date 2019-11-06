Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

رئيس مجلس النواب والأعضاء يتفقدون المتحف الكبير ..صور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:45 م
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم بالمتحف المصري الكبير الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، واسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام، وعدد من نواب البرلمان من أعضاء لجنة الثقافة و الآثار و الإعلام .

واستهل وزير الآثار الجولة بشرح مفصل عن المتحف وأعمال البناء و الإنشاء وقاعات العرض المتحفي والقطع الأثرية التي سيتم عرضها عند افتتاحه العام القادم، ومنطقة الخدمات الموجودة به و التي تشمل مبني متعدد الطوابق و منطقة الكافيتريات و المطاعم و السينما.

واصطحب وزير الآثار رئيس مجلس النواب و رئيس و أعضاء لجنة الثقافة و الآثار و الإعلام في جولة تفقدية بالمتحف شملت مركز ترميم الأخشاب؛ حيث تفقدوا أعمال ترميم التابوت الخشبي المذهب للملك توت عنخ آمون والعجلات الحربية وغيرها من القطع الخاصة بكنوز الملك الشاب.

كما شملت الجولة معمل ترميم القطع الثقيلة والتي تضم البوابة الخاصة بالملك امنمحات الأول وتمثال الملك رمسيس الثاني في هيئة أبو الهول.كما شاهدوا وصول عدد من القطع الأثرية التي وصلت اليوم من متحف التحرير والتي ضمت مجموعة من تماثيل الدولة القديمة و مجموعة من التماثيل الجماعية لأحدي فرق الجيش في عصر الدولة الوسطى.

وانتقل الوفد البرلماني إلى الموقع الإنشائي للمتحف حيث تفقدوا منطقة البهو العظيم والتي يعرض بها تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود الملك مرنبتاح بالإضافة إلى الدرج العظيم و القاعات الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون.

وأثنى الدكتور علي عبد العال  خلال الجولة، على العمل الذي أنجز كما شكر وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الجهد المبذول لإتمام المتحف، والذي سيكون عند افتتاحه هدية مصر للعالم والإنسانية جمعاء بالاضافة إلى كونه عنصر جذب سياحي جديد لمصر، والذي يحظى ايضًا بدعم من مجلس النواب حيث وافق المجلس أمس على قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.
رئيس مجلس النواب والأعضاء يتفقدون المتحف الكبير ..صور
رئيس مجلس النواب والأعضاء يتفقدون المتحف الكبير ..صور
رئيس مجلس النواب والأعضاء يتفقدون المتحف الكبير ..صور
رئيس مجلس النواب والأعضاء يتفقدون المتحف الكبير ..صور
رئيس مجلس النواب والأعضاء يتفقدون المتحف الكبير ..صور
رئيس مجلس النواب والأعضاء يتفقدون المتحف الكبير ..صور
رئيس مجلس النواب والأعضاء يتفقدون المتحف الكبير ..صور
رئيس مجلس النواب والأعضاء يتفقدون المتحف الكبير ..صور
رئيس مجلس النواب والأعضاء يتفقدون المتحف الكبير ..صور
رئيس مجلس النواب والأعضاء يتفقدون المتحف الكبير ..صور
رئيس مجلس النواب والأعضاء يتفقدون المتحف الكبير ..صور
AdvertisementS

ترشيحاتنا

فتاة العياط بعد الإفراج عنها: ندمانة.. وأتمنى محدش يعمل غلطتي

قرار جديد من اتحاد السلة بعد خناقة لاعبى الأهلي والزمالك

تعليم الغربية تحقق في واقعة تعدي مدرس على تلميذ بزفتى

لن أرحل .. على معلول : جاهزون لـ النجم الساحلى .. ولن نسمح بتكرار مهزلة الترجي

أمطار غزيرة تضرب البحر الأحمر..غدا

طريقة عمل باذنجان بانية بشكل جديد

Advertisements

الزمالك في ورطة بسبب حمدي النقاز

وسط حزن ودموع الطلاب .. مدرس يلفظ أنفاسه أثناء الشرح داخل الفصل في الدقهلية

رسميا .. إيقاف بن شرقي مهاجم الزمالك وتغريمه 50 ألف جنيه

ابتزاز وتهديد.. حكاية العلاقات الحرام لـ سكرتيرة وجارها وفتاة ورجل دين بين الفضيحة والسرقة

أنا المهدي المنتظر وسأحرر القدس.. الأمن الكويتي يعتقل مجهولا داخل المطار.. تفاصيل

تعليم الغربية تحقق في واقعة تعدي مدرس على تلميذ بزفتى

احسبها صح.. هتوفر 1300 جنيه شهريا من فاتورة بنزين عربيتك بهذه الطريقة

تروي لـ صدى البلد| حكاية حفل طلاق شيريهان بعد شهر زواج

اخبار الفن| أول رد من طارق العريان على زواجه من نسرين طافش.. براءة عصام كاريكا من اتهامات مطربة جزائرية

نوة المكنسة.. تحذيرات من الأرصاد وطوارئ بالمحافظات لاستقبال الـ موجة العاصفة

تركى الشيخ يصدم أحمد سعيد: هفضل أحب الزمالك ولو شالوا اسمي من المبنى الاجتماعي

بمساحة ٩ م وعمق 3 م.. هبوط أرضى يتسبب في إصابة سائق وتباع برأس غارب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن الفئة الثامنة جران كوبيه الجديدة .. صور

شيفروليه تكشف رسميًا عن سيارة كورفيت C8 بمحرك وسطي .. صور

هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد