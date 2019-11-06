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توك شو

خبير عالمي: ألمانيا تريد استغلال الطاقة من خلال أفريقيا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:50 م
الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
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البهي عمرو
قال الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس الرئاسي لكبار العلماء وخبير الطاقة العالمي، إنه شاهد أمس مؤتمر صحفي للوزراء فى ألمانيا، وتحدثوا عن استغلال الطاقة المتجددة والتعاون مع القارة الافريقية، مؤكدًا أن الوزراء قالوا إن أفريقيا هى قارة الشمس.

وأضاف، خبير الطاقة العالمي، خلال حواره ببرنامج، صالة التحرير المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن ألمانيا تستخدم طاقة الرياح، والتى تتسبب فى قتل الحشرات، مؤكدًا أن الحشرات فى ألمانيا انخفضت بنسبة 75 % خلال الـ سنوات الأخيرة.

وأشار، خبير الطاقة العالمي إلى أن حشرة النحلة اختفت بسبب طاقة الرياح، ولذلك الحكومة تبحث عن بديل.

وأوضح خبير الطاقة العالمي، أن ألمانيا تريد استغلال الطاقة من خلال أفريقيا، وأن الشمس الموجودة فى صحراء أفريقيا تكفى العالم لأكثر من 100 عام مقبلة.
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