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سيارات

للقيادة في الطقس السيئ.. نصائح للحفاظ على سلامتك بفصل الشتاء

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:52 م
القيادة في الطقس
القيادة في الطقس الشتوى السيئ
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خالد محيي الدين
يواجه سائقو السيارات صعوبة في القيادة خلال الظروف الجوية الصعبة في فصل الشتاء، خاصة خلال ساعات المطر والرياح، والتي تتسبب في انزلاق السيارة وعدم توازنها علي السرعات العالية، فضلاً عن ضعف الرؤية خلال الطقس السيئ ما يستلزم عناية دقيقة ببعض مكونات السيارة.

ونرصد لكم في هذا التقرير مجموعة من النصائح الذهبية التي تفيدك خلال القيادة في الطقس الشتوى السيئ.

-في البداية يجب التأكد من سلامة سيارتك للتناسب القيادة في فصل الشتاء، من خلال التحقق من سلامة مساحات الزجاج الأمامي، فضلا عن إجراء فحص دوري لكل مكونات السيارة، تفاديا لوقوع أي عطل مفاجئ خلال ساعات الذروة.

-يحقق التحقق بشكل يومي من عمل كافة مصابيح وأشارت السيارة الخارجية، فقد يتعطل بعضها نتيجة طبيعة للأمطار، الرطوبة وغيرها من ظروف الطقس السيئ.

-مراجعة كافة الأغراض الضرورية في السيارة مثل شنطة الاسعاف الاولية، هاتف، عدة أدوات الطوارئ فضلا عن ملء السيارة بالوقود دائما تحسبا لأي ظرف طارئ.

-يتحتم على السائق التطلع بشكل مستمر على أحوال الطقس، حتى لا يفاجأ بأي ظروف جوية مفاجئه قد ينجم عنها أضرار خطيرة أو حوادث أليمة، والتي يمكن متابعتها لحظة بلحظة خلال محطات الراديو المحلية لكل منطقة او مدينة.
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