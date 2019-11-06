الطليق كلمة السر .. حكاية قتل سيدتين ورجل بـ 66 طعنة | تفاصيل

جريمتان أبشع من بعضهما البعض، الأولى في العاصمة والثانية في جنوب الجيزة، كلمة السر فيهم كانت "طليق القتيلة".



منذ ايام شهدت العاصمة جريمة قتل بشعة لسيدة على يد زوجها أمام نجلهما بمنطقة المرج، حيث تجرد موظف من كل مشاعر الإنسانية والرحمة ومزق جسد زوجته وشقيقها بـ ٣٦ طعنة نافذة لعلمه بزواجها من آخر بعد انفصالها عنه.



وعادت الجريمة ليتم تكرار تفاصيلها في الجيزة، حيث قتل زوج زوجته بـ 30 طعنة في الوجه والرأس والصدر بمنطقة الحوامدية لشكه في ارتباطها بعلاقة آثمة بطليقها.



تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا بالعثور على جثة سيدة داخل جوال ملقى في رشاح بمدينة الحوامدية، انتقلت على الفور قوات الأمن برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الحوامدية لمسرح العثور على الجثة وتبين من الفحص أنها لسيدة في الثلاثينيات من عمرها.



وأخطرت مباحث الجيزة النيابة العامة التي انتقلت لإجراء المعاينة ومناظرة الجثة وأسفرت عن ارتداء المجني عليها بلوزة وبنطلون ومصابة بحوالي 30 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد تركزت معظمها في الوجه والصدر وتسبب الطعنات في تهتك فروة الرأس وتهشم بعظام الجمجمة.



وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة حيث تولي العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، فحص بلاغات التغيب لسيدات بمواصفات المجني عليها على مستوى أقسام شرطة الجيزة وتعميم نشرة على مستوى الجمهورية بصورها ومواصفاتها لعرضها على أصحاب بلاغات التغيب في سبيل تحديد هويتها بعدما أسفرت التحريات والمناقشات الأولية لأهالي المنطقة أن القتيلة غريبة عن البلدة.



وتوصلت تحريات العميد عادل ابو سريع، مأمور قسم الحوامدية، إلى معلومة تفيد أن "بائع مياه" بقرية أم خنان متزوجًا من سيدة اختفت منذ فترة فتم إجراء التحريات حوله، ليتبين أنه مرتكب الجريمة بعدما اعترف ان الجثة لزوجته، وأقر المتهم ٣٤ سنة بأنه تزوج من القتيلة منذ عامين بعد طلاقها من زوجها الأول وقررا الزواج عرفيا وليس رسميا لضمان استمرار حصولها على معاش والدها باعتبارها مطلقة ومنذ فترة علم باستمرار علاقتها بطليقها، وأنه توجد بينهما علاقة غير شرعية فتشاجر معها وتركت منزله وعادت لاسرتها بمنطقة صفط اللبن منذ عدة أشهر حتى استدرجها يوم الجريمة لقطعة أرض زراعية يمتلكها بالحوامدية وانهال عليها بالطعنات.



وأضاف المتهم أنه وضع الجثة في جوال وحملها وألقاها في الرشاح القريب من الأرض حتى عثرت أجهزة الأمن عليها، وحينها ادعى عدم معرفته بها أثناء محاولة الأمن التعرف عليها.



تم ضبط المتهم وأحاله اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، إلى نيابة البدرشين برئاسة المستشار إبراهيم خلف للتحقيق.



وكانت الأجهزة بقيادة المقدم محمد أبو العطا، رئيس مباحث المرج، نجحت فى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأمر اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بعرضه وأداة الجريمة على النيابة بعد أن اعترف بارتكاب الواقعة.



ورد لقسم شرطة المرج إشارة من مستشفى السلام اليوم الواحد تفيد باستقباله ربة منزل تدعى "سحر. أ"، متوفاة إثر إصابتها بـ 11 طعنة متفرقة بالجسم، وشقيقها "حسام. أ" توفى إثر إصابته بـ 25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة.



على الفور، وجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض البلاغ وضبط الجاني.



وتبين من التحريات أن المجني عليها وشقيقها ذهبا لزيارة نجلها المقيم في شقة والده "طليق الأولى" بمنطقة المرج، وأثناء الزيارة حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليها وزوجها السابق "طليقها" بسبب علمه بزواجها من آخر تطورت إلى مشاجرة.



وقام طليق المجنى عليه بالتعدى عليها وشقيقها بالضرب مستخدما سكينا، محدثًا إصابتهما التي أودت بحياتهما ولاذ بالفرار.



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه حال تواجده طرف أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة - دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.



واعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه.