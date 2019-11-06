ريم البارودى تكشف عن رأيها فى خلافات أحمد سعد وسمية الخشاب

كشفت الفنانة ريم البارودى خلال لقاء مع موقع الإمارات نيوز عن رأيها فى الأزمة التى حدثت بين طليقها الفنان أحمد سعد وطليقته الفنانة سمية الخشاب .



وأكدت البارودى ، انها لا تتابع أخبارهما لأن الموضوع منتهي بالنسبة لها، وأضافت: "اللهم لا شماتة" ، الموضوع إنتهى منذ أكثر من عامين .



وأشارت " ريم البارودى ، إلى أن قصة زواجها و طلاقها من أحمد سعد لم تضرها أو تفيدها ، لان أعمالها أهم من هذا الموضوع .



