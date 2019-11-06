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فن

ريم البارودى تكشف عن رأيها فى خلافات أحمد سعد وسمية الخشاب

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:12 م
صدى البلد
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أحمد البهى
كشفت الفنانة ريم البارودى خلال لقاء مع موقع الإمارات نيوز عن رأيها فى الأزمة التى حدثت بين طليقها الفنان أحمد سعد وطليقته الفنانة سمية الخشاب .

وأكدت البارودى ، انها لا تتابع أخبارهما لأن الموضوع منتهي بالنسبة لها، وأضافت: "اللهم لا شماتة" ، الموضوع إنتهى منذ أكثر من عامين .

وأشارت " ريم البارودى ، إلى أن قصة زواجها و طلاقها من أحمد سعد لم تضرها أو تفيدها ، لان أعمالها أهم من هذا الموضوع .

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ريم البارودى تكشف عن رأيها فى خلافات أحمد سعد وسمية الخشاب

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