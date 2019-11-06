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ديني

وزير أوقاف الأردن الأسبق يفتح النار على مهاجمي رجال الدين ويكشف سبب التعرض للعلماء.. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:29 م
الشيخ الشعرواي
الشيخ الشعرواي
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عبدالله سليم
قال الدكتور محمد نوح القضاة، وزير الأوقاف الأردنية الأسبق، إنه لا يوجد إنسان عاقل يعرض عليه الدين كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرفضه ويعاديه، مؤكدًا أن النفس البشرية إن لم تقبل الدين فإنها لن تعاديه.

وأضاف محمد نوح القضاة، خلال لقائه ببرنامج «المرآة» المذاع عبر قناة إقرأ الفضائية، أن الإعلام نقل صورة ممسوخة عن الشيخ العالم والشخص المتدين، من خلال المسرحيات والأفلام، لافتًا إلى أن الإعلام صنف العلماء باعتبارهم مشايخ للسلطان وعلماء شهوانيين ومتاجرين في الدين.

وأكد وزير الأوقاف الأردنية الأسبق، أنه لم يسمع عمن اتهموا أحد الممثلين بالمتاجرة بالدين، رغم أن منهم من يقيم الحفلات الغنائية مقابل آلاف الدولارات في ساعة واحدة، مؤكدًا أنه حدث بالفعل أن أحد المغنين أقام حفلة غناء عندهم في الأردن بالبحر الميت، وحصل على مبلغ 200 ألف دولار مقابل ساعتين من الزمن.

وأشار إلى أنه لا يوجد من يتهم المحامي كذلك بالمتاجرة بالقانون لأنه يأخذ أجر أتعابه في الترافع، مضيفًا: «الطبيب يجري عملية جراحية ويفتح بطن المريض، وما عاب عليه أحد أو اتهمه بالتجارة في جراحات المرضى».

وتابع الدكتور محمد نوح أن رجال الدين والوعاظ هم فقط الذين يوصمون بتهمة المتاجرة في تخصصهم؛ فقط لأنهم اقتطعوا جزءًا من أوقاتهم لتحضير خطبة الجمعة وخطبوا في الناس، فهكذا تكون نظرة الناس لهم«بحسب تعبيره».

وأوضح أن هناك حملة مغرضة وممنهجة للنيل من المشايخ والدعاة حتى ينفر الناس من الدين، لافتًا إلى أنه لما نفر الناس من الدين، وجدنا أناسًا بلا قوَاد يعرفونهم أمر دينهم، وظهر الإلحاد.

وأكمل أن الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، كان قد ألف كتابًا أسماء«المشايخ والاستعمار»يقول: المستعمر وأذناب المستعمر، لم يستطيعوا أن ينتقصوا الدين، فلجأوا إلى أوعية العلم فشوهوها(يقصد العلماء ورجال الدين)».

واختتم وزير الأوقاف الأردنية الأسبق حديثه، بأن كوب الماء الذي تشرب فيه حتى لو كان الماء زمزمًا، إن استطعت أن تشوه صورته وتوصلُ للناس أنه متسخ، فإن الناس لن يشربوا هذا الماء، حتى لوكان الناس عطشى وبحاجة إليه، لافتًا إلى أن الإسلام أطهر من ماء زمزم، وأعداؤه وأذنابهم، يحاولون إبعاد الناس عنه، حتى لو كانوا عطشى محتاجين إلى الدين.
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