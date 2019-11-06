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أخبار العالم

3 مسئولين أمريكيين يمتنعون عن حضور جلسات استماع مجلس النواب

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:19 م
ترامب
ترامب
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محمد علي
ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، إنه استمرارًا لجهود مجلس النواب الأمريكي لعزل ترامب، فمن المحتمل ألا يحضر شهود كان من المقرر حضورهم .

وطلب محققون من مجلس النواب شهادة أربعة أشخاص اليوم، لكن التوقعات تقول إنه سيتحدث شخص واحد فقط إلى لجان الاستجواب.

وقالت الشبكة إن مسؤولًا رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، هو المسؤول الوحيد المتوقع ظهوره خلال شهادته اليوم.

ومن الشهود الآخرين الذي كان مقررًا ظهورهم، وزير الطاقة ريك بيري، الذي قال في الأسبوع الماضي بأنه لن يشارك في عملية الاستجواب، لكنه قد يشهد علنًا على تعاملات إدارة ترامب مع أوكرانيا.

وصف السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند بيري بأنه أحد "الثلاثة" الذين يقودون العلاقات الأمريكية مع أوكرانيا".

كذلك، تم استدعاء مدير مكتب الإدارة والميزانية روس فيتش، ومستشار وزارة الخارجية أولريش بريشبول.
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